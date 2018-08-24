Геологи начали разведку урана в Иркутской области

Финансировать затратную операцию будут из государственного бюджета.

Официальные представители государственного холдинга «Росгеология» подписали с департаментом Роснедр совместный договор. Организации займутся изучением перспективы добычи урана на территории Иркутской области. В ходе исследований специалистам предстоит тщательное изучение 660 квадратных километров земли.

В «Росгеологии» рассказали, что приоритетной задачей проекта является разведка урановых залежей Тулунского района. Восточно-Присаянский участок считается кладовой редчайших металлов. Здесь встречаются залежи тантала, ниобия, лития, бериллия, олова, золота, железных руд и прочих ресурсов. Финансировать геологическую разведку урана будет государство. Все работы по поиску урана планируется закончить к 2020 году. Добычей урана занимаются многие страны мира. Основным лидером по запасам этого элемента считается Казахстан. Россия и Австралия также входят в первую тройку.