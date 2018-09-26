Зажгите свечи: Первый канал советует в целях экономии использовать свечи вместо электричества

Передача «Доброе утро» дала советы подмосковной семье, как сэкономить денежные средства в декабре.

Ведь только на продукты семья Васеневых тратит порядка 30 тысяч рублей.

В роли эксперта по экономии выступил маркетолог Максим Маклай. Он советует не брать детей с собой в супермаркеты, а покупать продукты с нижних полок и отдавать приоритет отечественному производителю. Матери семейства Васеневых предложили ходить в салоны красоты только по утрам будничных дней. А вот игрушки эксперт посоветовал покупать исключительно деревянные- они не разобьются. А ещё лучше, по словам маркетолога, вылепить игрушки из печенья. Эти игрушки герои выпуска развесили на домашнее растение, а не на елку.

В программе рассказали и о пенсионерке Елизавете Митрофановой, которая переливает кипяток из чайника в термос, чтобы потом заново не греть воду, тратя газ. Да и стирает бабушка исключительно ночью — тарифы то на электроэнергию ниже в это время суток.

Владимир Пузанов в целях экономии прибегнул к необычным мерам экономии: он наливает воду в раковину, бреется, промывая бритву в этой воде, а затем этой же водой умывается. Свет мужчина в доме тоже не включает — он зажигает свечи в темное время суток. «Нервы успокаивает и экономит электричество» - говорит Владимир о свечах.