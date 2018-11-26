Американец со слабым зрением решил, что Playboy нарушает права инвалидов.

Дональд Никсон, американец со слабым зрением, не смог в полном объёме воспользоваться "возможностями, продуктами и услугами" сайтов Playboy, из-за чего подал в суд на известный журнал. Какими именно услугами и возможностями, и в каком объёме хотел воспользоваться Дональд, не уточняется.

Как говорит сам «потерпевший», два сайта Playboy нарушает американское законодательство о правах инвалидов, так как слепые и люди с ослабленным зрением не смогут прибегнуть к полному функционалу сайтов.

Американец с говорящими именем и фамилией хочет через суд обязать легендарный журнал адаптировать сайты для слабовидящих людей, а также получить от компании компенсацию, размер которой, однако, не уточняется.