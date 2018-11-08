VIP-камеры в российских тюрьмах запретят по закону. Проект постановления, по которому под запретом окажутся всякого рода привилегии (в том числе VIP-камеры) для осужденных, обсудил Пленум Верховного суда РФ.

Резонанс в обществе вызвали снимки, которые недавно были опубликованы в Сети. На них запечатлен Вячеслав Цеповяз, который отбывает срок в одной из дальневосточных колоний. Мужчина, осужден за чудовищные преступления. Однако в колонии он питается деликатесами и живет на порядок лучше остальных заключенных.

Также скандал случился в «Матросской Тишине», где были выявлены VIP-камеры (некоторые из них соответствуют номеру в четырехзвездном отеле).

В связи с этим права заключенных решено уравнять на законном уровне. Любые льготы и привилегии будут рассматриваться как нарушение условий содержания. Заключенные смогут подать административный иск в случае, если руководство колонии не будет соблюдать предписанные меры.

Однако будут сохранены некоторые дополнительные блага. Они будут регламентированы уставом. К примеру, можно будет заказать обед из меню, которое предложено в колонии.