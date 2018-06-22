Зоопарк Калининграда занял первое место в престижном рейтинге Шеридана

Международный эксперт по зоопаркам Дэвид Шеридан ежегодно выбирает лучший зоопарк в Европе. В этом году лидером стал Калининградский зоопарк.

Зоопарку присудили победу в группе D. Учреждение обогнало зверинцы из Восточной Европы. Кроме того, зоопарк стал первым российским учреждением, которое посетил британский эксперт.

Хотя рейтинг Шеридана и не имеет официальный статус, не только первое место, но и сам факт попадания в него считается почётным. Стать одним из членов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) – одна из целей зоопарка, а благодаря высокой оценке Дэвида Шеридана учреждение на один шаг стало ближе к исполнению своей мечты.

Шеридан посетил Калининградский зоопарк 5 сентября. Он оценивает каждое учреждение с точки зрения комфортности для посетителей и животных. Из 280 возможных баллов зоопарк Калининграда получил 115. Представители учреждения рассказали, что во время визита Шеридан осмотрел почти всю территорию зверинца, даже подсобные помещения. По его мнению, зоопарк богат представителями разных видов животных, там очень красивый зоологический сад. Также он оценил информационные таблички, с помощью которых посетители могут узнать о животных, проживающих в зоопарке.

Калининградский зоопарк Шеридан посетил по рекомендации EAZA. Он отметил, что никто ему за это не платит.

По итогам своей работы эксперт периодически выпускает книги-путеводители. Вторая книга Шеридана была издана в 2016 году. Ожидается, в следующем выпуске читатели смогут узнать о российском зоопарке.