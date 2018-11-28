Нурмагомедов объяснился перед "нерукопожатной" Канделаки

Спортсмен пытался соблюдать исламские обычаи и желал обидеть ведущую. Такое заявление он сделал в комментариях социальной сети Instagram.

Конфуз произошел накануне в рамках международного форума "Синергия". Хабиб Нурмагомедов посетил стадион "Олимпийский" в Москве, чтобы дать Тине Канделаки интервью о своей жизни и книге "Khabib Time". При встрече боец UFC отказался пожать журналистке руку, что некоторые зрители восприняли, как неуважение.

У "нерукопожатной" Тины Канделаки на этот счет оказалось другое мнение. Она нисколько не обиделась, но решила подробно изучить религиозные традиции ислама. Этой информации продюсер посвятила отдельный пост в соцсети. Как оказалось, некоторые течения запрещают прикосновения мужчин к женщинам, не являющимся ближайшими родственниками, без последующего омовения рук. Однако на публике такие контакты допускаются лицам, не занимающим духовные посты. В качестве примера такого поведения журналистка привела Рамзана Кадырова.

Хабиб Нурмагомедов заметил запись и объяснился перед автором. Он отметил, что своим поведением стремился проявить к Тине Канделаки максимальное уважение. Спортсмен принес свои извинения на случай, если его поступок обидел собеседницу.



