Нурмагомедов объяснился перед "нерукопожатной" Канделаки
Спортсмен пытался соблюдать исламские обычаи и желал обидеть ведущую. Такое заявление он сделал в комментариях социальной сети Instagram.
Конфуз произошел накануне в рамках международного форума "Синергия". Хабиб Нурмагомедов посетил стадион "Олимпийский" в Москве, чтобы дать Тине Канделаки интервью о своей жизни и книге "Khabib Time". При встрече боец UFC отказался пожать журналистке руку, что некоторые зрители восприняли, как неуважение.
У "нерукопожатной" Тины Канделаки на этот счет оказалось другое мнение. Она нисколько не обиделась, но решила подробно изучить религиозные традиции ислама. Этой информации продюсер посвятила отдельный пост в соцсети. Как оказалось, некоторые течения запрещают прикосновения мужчин к женщинам, не являющимся ближайшими родственниками, без последующего омовения рук. Однако на публике такие контакты допускаются лицам, не занимающим духовные посты. В качестве примера такого поведения журналистка привела Рамзана Кадырова.
Хабиб Нурмагомедов заметил запись и объяснился перед автором. Он отметил, что своим поведением стремился проявить к Тине Канделаки максимальное уважение. Спортсмен принес свои извинения на случай, если его поступок обидел собеседницу.
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Так как всех история с рукопожатием взволновала, то я решила досконально разобраться в этой традиции или ее отсутствии. Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает. Этому тоже никто не аплодирует. Для тех, кого проблема рукопожатия стала ключевой в последние дни, даю подробное объяснение отношения к этому жесту в исламе. Есть в исламе несколько мазхабов (течений, учений). В большинстве из них мужчине при прикосновении к женщине необходимо сделать омовение перед молитвой, если это не мать, сестра, дочь, бабушка. Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно. Рамзан Кадыров всегда действует исходя из конкретной ситуации. Давайте позволим каждому отвечать за себя.