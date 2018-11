Нурмагомедов объяснился перед "нерукопожатной" Канделаки

View this post on Instagram

Так как всех история с рукопожатием взволновала, то я решила досконально разобраться в этой традиции или ее отсутствии. Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает. Этому тоже никто не аплодирует. Для тех, кого проблема рукопожатия стала ключевой в последние дни, даю подробное объяснение отношения к этому жесту в исламе. Есть в исламе несколько мазхабов (течений, учений). В большинстве из них мужчине при прикосновении к женщине необходимо сделать омовение перед молитвой, если это не мать, сестра, дочь, бабушка. Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно. Рамзан Кадыров всегда действует исходя из конкретной ситуации. Давайте позволим каждому отвечать за себя.