В 2018 году россияне добровольно отказались от 50 тысяч единиц оружия

В Росгвардии сообщают, что больше 50 тысяч единиц оружия было сдано россиянами добровольно за 2018 год. Еще 4 млн. граждан, владеющих оружием, находятся под контролем ведомства.

Как сообщил СМИ Валерий Грибакин, представитель Росгвардии, россияне отказались от 51,2 тыс. экземпляров оружия. Из них 3, 3 тыс. единиц не были официально зарегистрированы в соответствующих органах. Грибакин отметил, что частыми являются случаи, когда, например, владелец оружия умер, поэтому оружие по ненадобности сдается родственниками. Также, россияне продолжают натыкаться в лесах на оружие времен Второй мировой войны.

В ведомстве рассказали, что в стране остались 4 млн. граждан, у которых в распоряжении 6,7 млн. единиц оружия. Ранее Госдума рассматривала изменения в законодательстве, согласно которым граждане младше 21 года приобрести оружие не смогут. Сейчас таких людей насчитывается 15000. К рассмотрению таких мер власти пришли после трагедии в Керченском колледже 17 октябре, где от рук подростка погиб 21 человек.