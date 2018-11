Мальчик выбежал на подиум, когда Папа Римский Франциск проводил свою еженедельную аудиенцию. Ребенка привлек на понтифик, а ватиканский гвардеец, стоящий рядом с главой католической церкви.

В Ватикане ребенок прервал аудиенцию Папы Римского. Мальчик выбежал к понтифику. Ребенок увидел гвардейца, стоящего рядом с Папой Римским. Одежда гвардейца настолько заинтересовала мальчика, что тот решил ее потрогать.

Необычный инцидент попал на видео. На кадрах можно видеть, как ребенок выбежал на подиум, когда Папа Римский зачитывал свою речь. Мальчик стал дергать гвардейца за рукав, а потом принялся бегать вокруг Папы Римского. К ребенку выбежала его маленькая сестра, она пыталась увести его с подиума. После к мальчику вышла его мама, она пыталась его забрать, но Папа Римский попросил этого не делать.

Pope Francis charmed as small boy interrupts general audience... and just wait for the moment his sister appears



