Со следующего года в Санкт-Петербурге вырастет МРОТ

С 2019 года в Санкт-Петербурге на 6% увеличится размер минимальной заработной платы, что составит тысячу рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Соглашение между Смольным и Ленинградской федерацией профсоюзов, Союзом промышленников и предпринимателей Петербурга было подписано 28 ноября на площадке «Экспофорума». Как рассказал председатель Общественной организации Владимир Дербин, работа над этим соглашением велась примерно полгода, было согласовано около 170 позиций.

Таким образом, в новом году минимальная заработная плата петербуржцев достигнет 18 тысяч рублей. В Смольном отметили, что выше уровень зарплаты только в Москве – 18 тысяч 781 рубль. В целом по стране размер минимальной зарплаты ниже чем в Питере в 1,6 раза. Кроме того, «минималка» в Северной столице в 1,5 раза больше городского прожиточного минимума.

Также была установлена тарифная ставка работника первого разряда, которая должна быть выше 13 500 рублей.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о повышении МРОТ до 25 тысяч рублей с 1 января 2019 года. Однако депутаты не поддержали его. Тем не менее, в октябре в первом чтении прошёл законопроект, устанавливающий повышение МРОТ на 117 рублей со следующего года, что составит 11280 рублей. Предполагается, что ниже этого уровня зарплата не будет опускаться, а труд 3,7 млн. граждан будет оплачиваться большей суммой, чем сейчас.

На необходимости бороться с бедностью настаивает и глава Счётной палаты Алексей Кудрин, оценивший ежегодные траты на борьбу с нищетой в 10 млрд. рублей.