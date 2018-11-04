"Это худший в мире сэндвич": жителю Австралии в ресторане подали "разобранный" бутерброд

Центром внимания стала фотография бутерброда, появившаяся на популярном форуме Reddit. Многие отметили, что это "самый худший сэндвич", который они когда-либо видели. Блюдо подали в одном из ресторанов Австралии.

Автором публикации стал пользователь под ником MiloXF. Он также приложил к снимку небольшое описание ситуации. В нем уточняется, что этот сэндвич подали его двоюродному брату. При этом его внешний вид оказался несколько непривычным. Дело в том, что бутерброд подали в «разобранном» виде. На тарелке оказались два картонных контейнера. В одном из них оказался хлеб, а в другом – все необходимые ингредиенты, среди которых зелень, сыр, ветчина, помидоры и пара кусочков клубники. Кроме того, официант принес небольшую тарелку. В ней находилась горчица, на которой располагался маленький соленый огурец.

Причем молодой человек заплатил за него 17 долларов, в перевод на российскую валюту – это 820 рублей. Многие комментаторы были крайне возмущены таким сервисом. Одни заявили, что дешевле будет самостоятельно купить продукты в магазине и приготовить себе то же самое. Других поразил внешний вид и незамысловатость сэндвича: «Он что, продавался в IKEA?» Третьи же были возмущены ингредиентами блюда: «Кто, черт возьми, кладет клубнику в сэндвич?»

Однако нашлись и те, кому бутерброд показался отличным. Они отметили, что блюдо выглядит очень аппетитно. Некоторые даже увидели плюсы в таком способе подачи: «На самом деле это хорошая идея. Зато хлеб не размокает, пока ты ешь». В настоящий момент публикация все еще находится в топе портала Reddit.