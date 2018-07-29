Правозащитник: в ФСБ составили «чёрный список» музыкантов

Правозащитник Юрий Чиков заявил о том, что у ФСБ есть «чёрный список музыкантов» после того, как был отменён концерт скандально известной музыкальной группы IC3PEAK, который должен был состояться в Перми.

Своим подписчикам в Telegram-канале Чиков рассказал о сорванном концерте. По его словам, музыканты были отправлены в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ. При этом музыкантов не задерживали и протоколы не оформляли. Также, с его слов, адвокат получил отказ от объяснения сотрудниками правоохранительных органов своих действий.

Правозащитник поведал о так называемом «чёрном списке» музыкантов и исполнителей, который якобы есть у ФСБ, с указанием о блокировании их выступлений в регионах России. А сами указания приходят из центрального аппарата ФСБ, по его мнению.

Ситуация со срывом концерта IC3PEAK уже повторялась ранее не один раз. Как сообщали музыканты, было предпринято несколько попыток отмены концерта в Казани, где музыкантам отказывали в предоставлении площадки для выступления из-за давления силовиков.

Подобная ситуация произошла и в Нижнем Новгороде. Группа прославилась в октябре этого года благодаря клипу на песню «Смерти больше нет», где в качестве локаций для съёмок были выбраны здание Правительства, мавзолей, а также Храм Василия Блаженного.