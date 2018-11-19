На Филевской линии метро в поездах "Москва" заработали кнопки открытия дверей

В столице на Филевской линии метро заработали кнопки открытия дверей для поездов «Москва». Это обеспечит безопасность, тепло и комфорт пассажиров, как сообщает «РИА Новости».

Пассажиры метрополитена в вагонах «Москва» смогут самостоятельно контролировать открытие дверей, нажимая специальные кнопки. Это доступно на Филевской линии метро, так как семь станций этой линии располагаются над землей. Зимой открытие дверей с помощью кнопок поможет сохранить тепло в вагоне. Также, ради безопасности передвижения, кнопки не будут активны в час пик, когда пассажиропоток очень сильный.

Поезда «Москва» курсируют по Филевской линии, так как изначально задумывались именно для нее. Впервые они начали движение в июле 2018 года. В данный момент на линии работают 24 поезда «Москва». К концу 2018 года для всего московского метрополитена обещают запуск 102 поездов «Москва».

Поезд «Москва» во много превосходит своих более старых предшественников. Его вместительность на 15% больше, чем у обычных вагонов. Также, среди преимуществ можно отметить USB-порты для зарядки гаджетов, сенсорные мониторы, по которым можно проложить свой маршрут целиком и узнать время, которое будет на него затрачено. В вагоне увеличено количество мест, есть шумоизоляция и места для инвалидных колясок.