В Тибете возвели самую высокогорную ЛЭП на планете

Сегодня, 11:47 \\ Общество

Линия будет питать электроэнергией Лхасу и Ньнгчи.

Китайские специалисты завершили работы по монтажу высокогорной линии электропередач, которая запитает Тибетский автономный район. Данная конструкция по расположению считается наивысшим объектом электроэнергетической сети в мире. На некоторых участках линия проходит на высоте 5,3 километра над уровнем моря. Об этом сообщается на страницах газеты China Daily.

На возведение ЛЭП, длинной около 3 тысяч километров, китайцы потратили полтора года. Проект обошелся государственному бюджету в 2,3 миллиарда долларов. Работы должны были закончиться еще быстрее, но в некоторых горных участках процесс затруднялся погодными условиями. На монтажников обрушивался ледяной дождь и шквальный ветер. В такие периоды приходилось останавливать возведение опор. Новая линия даст тибетским районам достаточный объем электричества. Также она станет источником питания для новой железнодорожной ветки в Тибете. Главной идеей такой затруднительной поставки электроэнергии в эти районы стало сохранение чистого воздуха в регионе.

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Автор - Антон Словацкий
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