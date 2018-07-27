80% россиян поддержали идею с повышением возраста продажи алкоголя

Сегодня, 11:45 \\ Общество

Такой вывод был сделан после того, как сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели социальный опрос с целью выяснить, как на данный вопрос смотрит большинство жителей России.

 На сегодняшний день минимальный возраст продажи алкоголя на территории Российской Федерации составляет 18 лет. Тем не менее, уже в следующем году Министерство здравоохранения планирует предоставить новый законопроект, после которого последует его повышение до 21 года. ВЦИОМ решил проверить, как на эту новость отреагировали россияне и провели тематический опрос.

По его итогам оказалось, что идею поддержали почти 80% респондентов. Все они согласились, что с введением в действие будущего закона можно предотвратить даже неограниченное количество преступлений. По словам опрошенных, за свою жизнь они наблюдали реальные случаи, когда употребление алкоголя приносило в жизнь людей реальные проблемы: разводы, потери рабочих мест, жилья, получение производственных или же бытовых травм, автомобильные аварии.

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Автор - Мартина Корф
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