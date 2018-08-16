В Новосибирской области девочку с голубыми волосами выгнали из школы. 12-летняя шестиклассница боится возвращаться в учебное заведение.

Мама ученицы сообщает, что о небольших изменениях во внешности дочери знала. У девочки от природы светло-русые волосы. Их она с одобрения родительницы покрасила оттеночным шампунем в голубой цвет.

На следующий день, 22 ноября, мама и дочь пошли в школу №9 г. Бредска (Новосибирская область) вместе. Директора они не застали на месте. Завуч смену имиджа шестиклассницы видела, но никак не прокомментировала.

Девочка отправилась на уроки, мама вернулась домой. Однако вскоре девочка вернулась из школы в шоке. Она сообщила, что администратор указала на то, что подобный цвет волос недопустим в школе и выгнала ученицу.

Шестиклассница попыталась дома смыть голубой оттенок шампуня, но безуспешно. Поэтому девочка боялась на следующий день идти в школу. Опасения были не напрасны. 23 ноября к школьнице пришла с беседой психолог.

В администрации Новосибирской области уверяют, что в образовательном учреждении есть свой устав, который необходимо соблюдать. Кроме того, девочку с голубыми волосами никто не выгонял. Ей лишь сделали строгое замечание.