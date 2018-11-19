На территории завода ЗИЛ построят большой детский сад с башней из стекла

Помещение станет частью жилищного проекта «ЗИЛАРТ».

В южной части столицы планируется возведение дошкольного образовательного учреждения, которое сможет принять до трехсот детей различного возраста. Изюминкой детского сада станет стеклянная башня с циферблатом. Здание будет построено в рамках реализации проекта жилищного комплекса «ЗИЛАРТ», расположенного на месте автомобильного завода ЗИЛ. Данную информацию сообщили в Москомстройинвесте.

По словам главы компании, детский сад будет полностью соответствовать экологическим стандартам по программе EcoMaterial. Стеклянная башня также будет соответствовать всем нормам безопасности. Часы, размещенные на ней, будут в доступной видимости на длинной дистанции. «ЗИЛАРТ» включает в себя строительство жилых домов, нескольких детских садов, средней школы и служебных помещений. Проект реализуется постепенно, в семь шагов.