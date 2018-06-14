Эксперты Роскачества дают советы при выборе вина

Роскачество в союзе с Минпромторгом и Минсельхозом России проводит крупное исследование вин — 320 марок, производящихся в России оценят профессиональные сомелье.

Участие примут вина, произведённые в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму.

Среди дегустаторов отдельно стоит выделить Нобелевского лауреата и учёного-эколога Риккардо Валентини — высококлассного специалиста в данной области.

Особый приоритет при выборе марок отдавался винам, созданным исключительно из российского винограда с тиражом не менее 100 тысяч бутылок.

Относительно недорогие вина лучше употреблять в ближайший год-полтора с момента розлива в бутылки, поделился выводами специалист Роскачества.

А вина, выдержанные в бочке, лучше покупать «постарше», рассчитывая, что за время, проведённое в бутылке, вино созреет.

К сортовым образцам российское законодательство относит вина, в котором не менее 85% винограда одного сорта.

450 рублей составляет средняя стоимость ¾ всех вин, отобранных для исследования.

По окончанию исследования результаты занесут в «Винный гид России» - каталог качественных вин с содержательным описанием и характеристиками напитков.