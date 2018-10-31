Два крупных метеорных потока ожидает жителей столицы в декабре

Двумя яркими звездопадами над Москвой закончится годовой цикл метеоритных дождей.

Для москвичей, которые так за год и не смогли уделить время за наблюдением космических явлений, есть последний шанс исправить положение. Последний месяц года принесет с собой два ярких звездопада. Об этом сообщается на официальном портале столичной мэрии.

Одним из самых крупных станет поток Геминиды, который войдет в пиковую фазу в ночь на 14 декабря. Если в это время будет ясное небо, то жители столицы смогут увидеть около 120 сгорающих в атмосфере метеоров. Гидрометцентр пообещал на этот период погоду, подходящую для наблюдений. Еще один поток, который называется Урсиды, промчится над планетой 22 декабря. Он значительно уступает Геминидам, но считается последним звездопадом года. Его будет сложнее разглядеть из-за полнолуния. В Московском планетарии посоветовали выбирать наиболее темные места для наблюдений. Идеальнее всего выехать из города, который пестрит освещением.