У медведей столичного зоопарка началась зимняя спячка

Сегодня, 09:01 \\ Общество

Животные уснули в этом году самые первые.

Три косолапых жильца зоопарка в Москве, два гималайских и один бурый медведь, погрузились в зимний сон. Сотрудники парка установят возле вольеров с хищниками предупреждающие объявления, чтобы посетители не разбудили животных громкими разговорами и криками. Об этом рассказала управляющая зверинцем Светлана Акулова.

«В последний месяц лета медведи начали активно питаться, запасаясь важными жировыми запасами. В ноябре мы сократили им порцию на 50 процентов, а в последнюю неделю давали только фрукты. За несколько дней до погружения в спячку, животных перестали кормить совсем. Это биологическая необходимость очищения организма», - рассказала Светлана Акулова. Для комфортного сна медведям застелили полы соломой. Надсмотрщики будут регулярно поставлять в вольер свежую воду, которая иногда может понадобиться животным. По словам Светланы, медведи наиболее чутко ощущают приход настоящей зимы, поэтому всем москвичам стоит ожидать похолоданий в ближайшее время.

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Автор - Антон Словацкий
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