Российские банки начали требовать документы, подтверждающие законность переводимых денежных средств

Сегодня, 09:03 \\ Общество

Ряд российских банков начал звонить своим клиентам с требованием о предоставлении документов, которые подтверждают законность оборачиваемых денег.

Пока что известно о трёх банках, которые угрожают блокировкой своим клиентам — это Сбербанк, Тинькофф-банк и Бинбанк.

Например так, клиенту Бинбанка позвонили из финансовой организации и потребовали подтвердить экономический смысл на перевод в одну тысячу рублей.

Агент банка попросил переслать в Whats’App информацию с подтверждением законности перевода, а также написать цель использования денежных средств.

Центробанк сообщил о незаконности действий банков и возможности клиентов обратиться с жалобой к регулятору.

Банки объясняют свои действия методом борьбы с мошенничеством и уходом от налогов.

Ведь в последнее время в России недобросовестные бизнесмены всё чаще прибегают к использованию чёрной кассы и «законному» отмыванию денежных средств, с целью ухода от налогового бремени.

Пресс-службы банков, чьи клиенты пострадали от их действий, не дали никаких комментариев по блокировке счетов.

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