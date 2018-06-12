Пьяные «стрелки» могут лишиться своего оружия самообороны

Сегодня, 08:13 \\ Общество

Государственный Совет Татарстана внёс в базу данных Государственной Думы проект, ужесточающий наказание для лиц, носящих оружие в состоянии алкогольного опьянения.

 Поправки вносят изменения в статью 20.8 КоАП РФ, который сейчас предполагает административную ответственность с конфискацией оружия и патронов, либо отзыв права на приобретение, ношение и хранение оружия сроком от одного до двух лет.

То есть, в настоящий момент, гражданин, пойманный с оружием в состоянии алкогольного опьянения, может всего лишь отделаться небольшим штрафом, продолжая дальше создавать угрозу жизни прохожих людей.

Новое предложение предусматривает только одно наказание - лишение права на приобретение, ношение и хранение оружия на период от одного до двух лет.

Любителям горячительного и огнестрельного в скором времени придётся отвыкать от привычки носить оружие подшофе, ведь будучи однажды пойманными, они могут лишиться радости ношения стального «друга» на несколько лет.

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