Бесплатную помощь окажут мальчику, которого искалечил душевнобольной

Сегодня, 08:01 \\ Общество

Бесплатную медицинскую помощь окажут мальчику из Южноуральска. В марте этого года его искалечил душевнобольной.

 11-летний Рома Медведев возвращался из школы домой со своим другом Гасаном. К ребятам пристал неизвестный мужчина. Когда дети не пошли на контакт, незнакомец нанес удар ломом по голове Ромы. Гасан также получил травмы, но менее тяжелые. Как выяснилось позже, нападавшим оказался местный душевнобольной. По решению суда его отправили на принудительное лечение.

Положение пострадавшего Ромы было тяжелое. Его срочно доставили в Челябинск, где ребенок перенес две операции. Дальше начался продолжительный и сложный период реабилитации. Он учился заново делать элементарные вещи: говорить, двигаться, есть. Однако память его до сих пор подводит.

 Губернатор Борис Дубровский лично распорядился, чтобы искалеченному мальчику оказали всю необходимую помощь бесплатно.

Мама Ромы подтверждает, что лекарства, операции, занятия с логопедом и психологами – все предоставляется бесплатно. К тому же, без внимания не оставляют и ее. В трудную минуту, когда наступает упадок моральных сил, женщина получает мощную поддержку от медперсонала.

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Автор - Мария Титова
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