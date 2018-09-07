В школах Москвы добавят математических классов

Проект "Математическая вертикаль" позволил создать специализированные классы для учащихся с шестого по девятый классы. "Есть ощущение, что мы не остановимся на цифре 300, потому что желающих заниматься в этих классах оказалось огромное количество. В ближайшее время мы будем обсуждать возможность расширения количества таких классов", - выступил с заявлением Исаак Калина.

Важно, что после окончания 9-го класса ученики при желании смогут продолжить углубленное изучение предмета в старших классах. Обратить свое внимание на математические классы следует, прежде всего, тем, кто уже сейчас задумывается поступить в инженерные или компьютерные учебные и заведения. Глава департамента образования Москвы отмечет, что знание математических наук пригодится всем будущим специалистам.







