Варламов не согласен с рейтингом городов РФ по качеству жизни

Блогер Илья Варламов выступил с критикой в адрес рейтинга качества жизни в российских городах, составленного Финансовым университетом при правительстве РФ.

Первое место в рейтинге отдали Тюмени, Екатеринбург занял шестое, а десятку лидеров закрыл Сургут. Беседуя с порталом Ura.ru, блогер отметил, что Тюмень уступает Екатеринбургу в вопросе возможностей для жителей. Кроме того, по его мнению, Тюмень – это деревня, так как в городе нет ни одного приличного ресторана. Сургут также не вызывает ни одной положительной эмоции у Варламова.

Блогер считает, что на подобные рейтинги существенно влияет субъективное мнение. Ему кажется, что невозможно определить критерии оценки, которые бы подошли для сравнения городов. Причём это касается не только России, но и других государств. Урбанист подчёркивает, что важно задать вопрос: для какого поколения оценивалось качество жизни? Разные города по-разному подходят для построения карьеры или жизни на пенсии. Варламов заявил, что редко рейтинги отражают действительность, поэтому не стоит серьёзно их воспринимать.

Рейтинг составлялся на основе социологических исследований, проводившихся с начала 2018 года в 78 городах РФ с населением более 250 тысяч жителей.

Ранее также были представлены рейтинги самых курящих городов и трезвых регионов России. В первом лидером стал Брянск, а во втором – Чечня.