Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего дорогостоящие банкеты за счёт бюджета

Мэрия Якутска объявила торги по закупке услуг более чем на 1 млн. рублей с целью выбрать компанию для организации банкетов, однако глава города не знала о проходящем аукционе. Об этом сообщила лично мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Как заявила глава города, об аукционах на 300 и 800 тысяч рублей она узнала из социальных сетей, что неприятно удивило её. Сардана Авксентьева сразу приступила к выяснению обстоятельств дела. Как только информация подтвердилась, мэр вызвала к себе руководителя МКУ «Управление делами», однако вразумительного ответа ей не дали. Как она утверждает, подобные поручения ни она, ни её заместители не давали. Объявленные контракты были отменены, а руководитель управления делами администрации Якутска уволен.

Глава города в очередной раз доказала, что не намерена отходить от своих принципов. Она подчеркнула, что не собирается устраивать «массовые гуляния» за счёт бюджета, и будет и дальше исключать подобные необоснованные траты.

Сардана Авксентьева стала известна во время избирательной компании, пользователи сети обратили внимание на неё, когда она пообещала выставить на торги внедорожники, стоящие на балансе мэрии. И после победы на выборах она исполнила его: администрация города объявила три аукциона на продажу джипов, на вырученные средства мэрия купит УАЗ «Патриот», а остальные деньги передадут в бюджет. Кроме того, пользователи социальных сетей положительно отнеслись к решению Авксентьевой разорвать контракт с подрядчиком, укладывавшим асфальт на снег.