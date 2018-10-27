Одно из последний откровенных писем Виктора Цоя его жене будет выставлено на продажу

Об этом рассказал глава аукционного фонда «Литфонд» Сергей Бурмистров. По его словам, 13 декабря пройдут торги, где в качестве одного из лотов будет представлено письмо Виктора Цоя его жене Марьяне. Указано, что послание "очень личное и эмоциональное".

«Будет выставлен необычный предмет одно из самых последних писем Цоя, которое он адресовал жене Марьяне. Уникальность письма в том, что оно очень откровенное», подчеркнул Бурмистров. Известно, что стартовая цена послания будет равна примерно 1,4–1,5 миллиона рублей. Руководитель фонда немного рассказал о том, что говорится в письме. Виктор Цой пишет Марьяне, что он больше всего хочет скрыться от всех ненадолго, «хотя бы на месяц», кроме того, сообщает о том, что семья испытывает большие финансовые трудности.

Помимо послания лидера группы «Кино» своей жене, на торгах будут представлены не менее интересные вещи. Например, справочник со списком всех абонентов. которые тогда были зарегистрированы в правительственной телефонной станции. Он был издан в середине прошлого века. Сборник примечателен тем, что в нем содержатся все номера, начиная с верхушек кабинетов Сталина, Берии", и вплоть до телефонов различных помощников.

В последнее время множество личных вещей Виктора Цоя продают на аукционе. Напомним, ранее стало известно, что на аукционе была продана анкета российского рок-музыканта о его вступлении в "Рок-клуб".