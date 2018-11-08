Новости Красноярска: в квартирах активистов Навального прошел обыск

Как стало известно журналистам, к двум общественникам штаба Алексея Навального в Красноярске пришли с обыском сотрудники ФСБ. Данную информацию сообщил в социальной сети на своей странице координатор штаба Даниил Леонгард.

Он отмечает, то это связано с призывами к экстремисткой деятельности. Саламатин, против которого было и было заведено производство, объявил, что сотрудники правоохранительных органов не предъявили ордер. По словам координатора штаба Алексея Навального, второму подозреваемому вменяют публичные призывы к экстремизму, что связано с распространением листовок о пытках в ФСБ.

Также стоит отметить тот факт, что Навальный проводил расследование в отношении Брилева и его жены, пытаясь обнародовать получение ими гражданства Британии. Это происходило в рамках борьбы с коррупцией в РФ. Ирина Брилева опровергла эту информацию, отметив, что квартиры в Лондоне у нее нет, а представленные Навальным скриншоты документов сохранились еще с тех времен, когда они с мужем работали в Соединенном Королевстве.

Организатора протеста против свалок в Архангельской области задержали за участие в несанкционированном митинге. Он является бывшим координатором штаба Алексей навального. Отмечается, что мужчина организовывал протесты против ввоза московского мусора в регион.