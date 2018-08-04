Нет - праву голоса: Facebook и Instagram начали блокировать в России посты по решению суда

Как стало известно, социальная сеть Facebook начнет блокировать посты в России по решению суда. В число запретных публикаций попали те, которые, по мнению представителей Тушинского районного суда Москвы, порочатрепутацию владельца БТА-банка.

Это первый значительный случай блокировки, но юристы уверены в том, что число подобных прецедентов в скором времени возрастет. Бизнесмен потребовал удалить информацию о нем, а также признать ее в качестве запрещенной на территории России. Суд дал свое согласие на блокировку отдельных страниц.

Также стоит отметить тот факт, что в Краснодаре суд освободил рэпера Хаски, который был приговорен к 12 суткам административного ареста. Он был задержан полицией 21 ноября. Клуб в Краснодаре, где должен был состояться его концерт, обесточили. После этого рэпер вышел на улицу, взобрался на припаркованный автомобиль и устроил импровизированный концерт. Певца обвинили в мелком хулиганстве и организации несанкционированного протеста. Сейчас стоит вопрос о необходимости проверки текстов исполнителя на экстремизм.

К двум активистам штаба Навального в Красноярске пришли с обыском, как сообщил координатор штаба в своем аккаунте. Это связано с делом о призывах к экстремистской деятельности.