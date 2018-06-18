Рособнадзор сообщил об изменениях в проведении государственной итоговой аттестации

С нового учебного года выпускники школ Крыма и Севастополя будут в обязательном порядке сдавать ЕГЭ, согласно сообщению замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Об этом он заявил на пресс-конференции на тему «Проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году». Музаев отметил, что в течение нескольких лет министерства и субъекты РФ проводили серьёзную работу в этой области. Ранее учащиеся Крыма и Севастополя могли добровольно решать, будут они сдавать ЕГЭ или экзамены в старой форме. Однако теперь было принято решение провести обязательную сдачу ЕГЭ для всех выпускников регионов. Все необходимые для этого условия отработаны и уже готовы к эксплуатации.

Замглавы ведомства сообщил, что в прошлом учебном году 99,7% учащихся Севастополя и 66% из Крыма предпочли сдавать ЕГЭ.

Кроме того, на пресс-конференции Музаев рассказал, что в 2019 году впервые будет проводиться ЕГЭ по китайскому языку. Все учебные учреждения уже получили соответствующие письма. Также он отметил, что в ближайший год передача контрольно-измерительных материалов ЕГЭ будет осуществляться по защищённым каналам связи. Таким образом, ведомство решило отказаться от использования дисков и флэшек. Это не только повысит безопасность, но и существенно сократит расходы.

Ожидается, что в 2019 году участие в ГИА примет около 700 тысяч учащихся российских школ.