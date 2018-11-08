В Москве в 2019 году создадут единую службу такси для инвалидов

Власти Москвы к июлю 2019 года планируют создать единую службу социального такси, предназначенного для перевозки инвалидов. Об этом на выездном заседании Московской городской думы по вопросам реабилитации и адаптации инвалидов сообщил заместитель генерального директора «Мосгортранс» Максим Коновалов.

Сервис будет работать по принципу «Яндекс.Такси». Для него к марту 2019 года разработают специальное бесплатное мобильное приложение. На сегодняшний день московский парк социальных такси состоит из 40 автомобилей. В декабре текущего года будут закуплены еще 35 штук. В будущем планируется расширить парк до 100 автомобилей.

Пока социальное такси в столице официально не имеет статуса такси, что значительно затрудняет работу перевозчика в условиях пробок. Однако в 2019 году компания получит официальный статус, чтобы машины социальной службы имели возможность перемещаться по полосам движения общественного транспорта, куда остальным автомобилям въезд запрещен. Также планируется серьезно поработать над раскруткой бренда, чтобы он стал узнаваем и приобрел хорошую репутацию среди жителей столицы.

Если для перевозки не нужен будет автомобиль со специальным оборудованием для спуска или подъема, пассажиру будет предоставлена обыкновенная машина.

Для реализации подобного проекта также будет изучен опыт Северной столицы. В Санкт- Петербурге инвалиды могут вызвать как специально оборудованный автомобиль, так и обычное такси через мобильное приложение. Для инвалидов первой и второй группы поездка будет оплачена из городского бюджета.

На данный момент в Москве постоянно проживает около 1,1 миллиона инвалидов, 236 тысяч из которых – люди трудоспособного возраста.