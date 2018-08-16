Тюменский родительский комитет не хочет, чтобы их детей информировали о СПИДе

Сегодня, 14:13 \\ Общество

Тюменский родительский комитет не согласен с идеей проводить в школах урок «Стоп СПИД», так как их беспокоит влияние подобной темы на детей. Мероприятие состоится в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом, который пройдёт 1 декабря.

Активисты считают, что обсуждение половых актов и способов контрацепции может нанести психическую травму и непоправимый вред здоровью молодёжи, из-за чего значительно ухудшится демографическая ситуация в стране. В организации заявили, что, по их мнению, этот урок пропагандирует раннюю половую жизнь. Кроме того, они считают, что подобные лекции противоречат традиционным ценностям, которые устанавливают, что с детьми необходимо говорить о любви, а не о сексе.

Активисты призывают других родителей поддержать их инициативу и написать заявления против проведения урока «Стоп СПИД».

Глеб Трубин, член комитета по социальной политике Тюменской областной думы и руководитель региональной партии ЛДПР считает, что информирование школьников о СПИДе поможет предотвратить распространение вируса среди молодёжи. Он уверен, что лекции не принесут детям вред.

Ранее Тюменский родительский комитет раскритиковал идею ввести в школу уроки сексуального воспитания. Также активисты считают, что школьная программа по биологии является пропагандой абортов. Они призвали министра просвещения РФ Ольгу Васильеву подкорректировать школьные учебники.

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Автор - Елена Андреева
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