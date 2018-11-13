В Хельсинки прошел саммит по отбору перспективных инновационных проектов в области образования

На прошедшем в ноябре в Хельсинки саммите по отбору перспективных инновационных проектов в области образования были отмечены жюри сразу два московских проекта, сообщает ПРАВДА.РУ. "Московская электронная школа" и "Медицинский класс в московской школе" попали в сотню проектов, которые отвечают следующим требованиям: инновационность, эффективность, воспроизводимость.

С проектами лично ознакомился основатель проекта HundrED и пообещал поспособствовать и дальнейшему продвижению. "Я думаю, оба проекта могут быть с легкостью реализованы почти в каждой стране мира, на каждом континенте. Что мы пытаемся делать? Продвигать эти инновации насколько это возможно", - прокомментировал Саку Туоминен.











