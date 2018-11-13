В Хельсинки прошел саммит по отбору перспективных инновационных проектов в области образования

Сегодня, 14:13 \\ Общество

На прошедшем в ноябре в Хельсинки саммите по отбору перспективных инновационных проектов в области образования были отмечены жюри сразу два московских проекта, сообщает ПРАВДА.РУ. "Московская электронная школа" и "Медицинский класс в московской школе" попали в сотню проектов, которые отвечают следующим требованиям: инновационность, эффективность, воспроизводимость.

С проектами лично ознакомился основатель проекта HundrED и пообещал поспособствовать и дальнейшему продвижению. "Я думаю, оба проекта могут быть с легкостью реализованы почти в каждой стране мира, на каждом континенте. Что мы пытаемся делать? Продвигать эти инновации насколько это возможно", - прокомментировал Саку Туоминен.




Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

 Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

В Ростове изобрели новый способ ремонта дорог с помощью матраса

 В Донской столице в центре внимания снова оказались нуждающиеся в ремонте дороги. В...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

В Ростове жители утеплили новую трамвайную остановку

 Новая остановка расположена на пересечении улицы Максима Горького и переулка...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ