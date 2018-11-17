В Москве открылась первая канатная дорога

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл уникальную канатную дорогу от спортивного комплекса «Лужники» до Воробьевых гор. Теперь в российской столице официально появился еще один вид транспорта.

Помимо Собянина в церемонии открытия приняли участие воспитанники спортивных школ, базы которых находятся на Воробьевых горах. Именно для их удобства и была построена новая канатная дорога.

В торжественной речи мэр Москвы отметил, что такого вида транспорта в столице никогда раньше не было. Также он отметил, что путь от смотровой площадки до спортивного комплекса «Лужники» на автомобиле занимает примерно 20 минут, а на канатной дороге путь сокращается до пяти минут. Сергей Семенович также выразил надежду, что канатная дорога будет востребована у горожан.

Длина маршрута - 720 метров. На нем расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига» и «Лужники». Остановка «Воробьевы горы» будет находится на улице Косыгина, «Новая лига» - на Воробьевской набережной, а «Лужники» - на Лужнецкой набережной. Время в пути между двумя конечным станциями составляет пять минут. Всего на маршруте будут задействованы 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая. Все они оборудованы экранами и аудиогидами на разных языках. Для любителей покататься на лыжах и сноубордах предусмотрены десять специальных открытых кресельных кабин. Новая дорога сможет выдержать пассажиропоток до 1600 человек в час.

Строителем выступила компания «Bartholet Maschinenbau AG» (Швейцария). Все работы были выполнены за счет инвестиций ассоциации «Новая Лига» и «Московские канатные технологии». Бюджетные средства в проект не вкладывались.

За поездку на новой дороге москвичи смогут заплатить с транспортной карты «Тройка». По будням стоимость проезда в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей. По выходным билет в одну сторону обойдется уже в 500 рублей, а за путешествие туда и обратно придется выложить 800 рублей.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин очень трогательно поздравил жительниц столицы с прошедшим 25 ноября праздником День матери.