Умер оскароносный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Кинорежиссеру, драматургу и поэту было 78 лет. Премию «Оскар» Бернардо Бертолуччи получил за сценарий и постановку эпического байопика «Последний император».

В Риме умер известный оскароносный режиссер Бернардо Бертолуччи. По данным издания La Republica, итальянский драматург в течении продолжительного времени страдал от заболевания. Информацию о смерти режиссера Бертолуччи также распространил ряд других итальянских изданий.

Бернардо Бертолуччи родился в Италии, в городе Парма. В 60-е годы он был увлечен философией фрейдизма и увлекался изучением коммунизма. Режиссер переплетал в своих работах линии социального и интимного. По мнению многих критиков, оскароносный драматург часто затрагивал табуированные темы, показывая в своих работах проблемы инцеста и гомосексуальности.

В 70-е годы Бернардо Бертолуччи был уже широко известен в мире кинофильмов. Он начал работать за пределами Италии и отправился на буддистский Восток. Там Бертолуччи говорил о себе как о «скептическом буддисте-любителе». У режиссера есть своя Звезда на голливудской «Аллее славы».

В 2011 году Бертолуччи был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви», которую ему дали на Каннском кинофестивале за вклад в искусство кино. Точные причины смерти режиссера пока что не известны. Его семья новость о его кончине пока что также не комментировала.