Жителям Москвы предложили жаловаться на неуборку снега, сосулек и гололед

Сообщения с 26 ноября начали принимать на официальном сайте мэра Сергея Собянина и правительства столицы.

До понедельника на портале в разделе "Полезная информация" отсутствовали зимние темы, однако наконец они появились. Во вкладке значатся различные категории, по которым предложили жаловаться москвичам. Так, например, они могут рассказать о неуборке снега во дворах и общественных местах, а также о неубранных сосульках на крышах зданий.

Жалобы принимают по самым разным вопросам, которые связаны с холодным временем года. На портале можно рассказать о гололеде, применении солей для борьбы с ним, складировании загрязненного снега на газонах и даже о недостаточном обогреве подъездов.