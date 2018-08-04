Жителям Москвы предложили жаловаться на неуборку снега, сосулек и гололед

Сегодня, 11:04 \\ Общество

Сообщения с 26 ноября начали принимать на официальном сайте мэра Сергея Собянина и правительства столицы.

 До понедельника на портале в разделе "Полезная информация" отсутствовали зимние темы, однако наконец они появились. Во вкладке значатся различные категории, по которым предложили жаловаться москвичам. Так, например, они могут рассказать о неуборке снега во дворах и общественных местах, а также о неубранных сосульках на крышах зданий.

 Жалобы принимают по самым разным вопросам, которые связаны с холодным временем года. На портале можно рассказать о гололеде, применении солей для борьбы с ним, складировании загрязненного снега на газонах и даже о недостаточном обогреве подъездов.

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Автор - Мартина Корф
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