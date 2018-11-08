Аниме-фестиваль отменён в Махачкале из-за угроз

Вчера, 25 ноября, в Махачкале должен был пройти седьмой аниме-фестиваль "AniDag", где должны были собраться поклонники культового жанра - аниме.

Ребята собираются, чтобы поделиться своими интересами, пообщаться, исполнить свои любимые вокальные и танцевальные номера, поучаствовать в конкурсах на "Лучший костюм" и "Лучший рисунок", а также просто душевно побеседовать на общие темы.

Однако, в этом году мероприятие было сорвано по причине многочисленных угроз и критик организаторам фестиваля.

Так, одним из агрессивно настроенных критиков оказался дагестанский шоумен Эльдар Иразиев.

Он на своей страничке в Instagram написал комментарий, выражающий недовольство в отношении поклонников аниме:

Журналист и правозащитник Светлана усмотрела в этом комментарии слова, призывающие к противоправным действиям и планирует инициировать привлечение артиста к ответственности.

Саиду Тучалову, организатора данного мероприятия, задержали около 20.00 мск и доставили в РОВД города Махачкалы и продержали почти до полуночи без какого-либо предъявления обвинений более трёх часов. Также с неё взяли объяснительную и попросили предоставить план мероприятия.

Дагестан уже не раз "прославлялся" обвинениями и угрозами к представителям российского шоу-бизнеса: в нём не раз отменялись концерты многих представителей российской поп-музыки. Недавно, например, были отменены концерты Егора Крида и рэпера Doni.