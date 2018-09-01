Голубь со сломанным крылом постучался к ветеринарам Омска и «попросил» о помощи

Смышленая птица пришла к ветеринарной клинике и стала клювом стучаться в двери. Голубя уже прооперировали.

В Омске произошел необычный случай. Голубь со сломанным крылом будто бы специально нашел клинику для животных. Он постучался к ветеринарам Омска и «попросил» у них помощи. По словам работников ветеринарной клиники, птица стучала в двери до тех пор, пока ее не открыли.

При осмотре ветеринар обнаружил, что у голубя сломана плечевая кость. Птице со сломанным крылом сделали операцию. Сейчас «пациент» чувствует себя лучше и даже может летать. Он до сих пор остается в клинике, так как выпускать на волю его ее нельзя.

Врачи клиники уже придумали для голубя имя. Теперь отважная птица, которая постучалась в двери и «попросила» о помощи, носит имя «Френк». Ветеринары считают, что голубь умеет стучаться в двери и не боится людей из-за того, что в прошлом он мог жить в голубятне. Сейчас врачи планируют отдать Френка в зоомагазин. Если же у голубя найдется хозяин, то он будет передан ему. Пользователи Сети называют этот случай весьма необычным. Птица, не боясь людей, будто бы специально пришла к врачам, чтобы получить от них помощь и снова научиться летать.