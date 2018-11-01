Росконтроль определил аутсайдеров среди колбасных сыров

Специалисты организации проверили колбасные сыры российского производства.

Сотрудники пищевого научного центра, совместно с экспертами «Росконтроля» провели лабораторные тесты известных российских колбасных сыров. Для экспертизы были выбраны лидеры продаж: «Сыробогатов», «Мясновъ», «Стародубский», «Золото орбиты» и «Город сыра». Все образцы подверглись тщательным испытаниям по многим показателям. Полные результаты проверки можно посмотреть на сайте организации.

Все выбранные торговые марки, кроме «Стародубского сыра», имеют стоимость от 400 до 500 рублей за килограмм. «Стародубский» на 100-150 рублей дешевле, так как вмещает менее 19% молочного жира. В «Городе сыра» эксперты обнаружили колоссальное нарушение норм по количеству дрожжей в продукте. «Золото орбиты» кроме превышения по дрожжам, «порадовало» перебором с плесенью и сорбатом калия в составе, которого быть не должно. По итогам проверки, «Росконтроль» не рекомендует гражданам употребление колбасных сыров всех перечисленных торговых марок. Только продукция «Сыробогатов» попала в список товаров с замечаниями. Остальных поместили в черный список.