В Москве обновят детский парк на Большой Черкизовской

Сегодня, 09:36 \\ Общество

Для детей станет больше прогулочных мест, а также появится целая сказочная поляна.

Столичные власти вместе с населением разработали концепцию для обновленного Детского Черкизовского парка. На его территории появится множество красочных мест для отдыха, площадки для занятий спортом и специальные столбики, позволяющие вызвать экстренные службы в случае необходимости. Работа по благоустройству парка начнется в следующем году. Сотрудники парка планируют ко всему прочему увеличить количество скамеек и деревьев.

«На сегодняшний день можно утверждать, что большинство элементов Детского Черкизовского парка, расположенного около футбольного стадиона, находятся в неудовлетворительном состоянии. Исходя из этого, городские власти поддержали инициативу о реставрации парка, которая планируется на 2019 год. Для более оптимальных условий, в проектировании обновлений приняли участие местные жители, посещающие парк регулярно. Они лучше остальных знают, что и где необходимо установить», - рассказали журналистам в Департаменте капитального ремонта.

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Автор - Антон Словацкий
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