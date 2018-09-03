Эксперты считают, что ездить на такси безопаснее, чем на личном автомобиле
Аналитический центр при правительстве РФ подсчитал, что использование услуг таксомоторных перевозок гораздо безопаснее, чем поездки на личном автомобиле. При этом такси чаще попадают в аварии в сравнении со средним частным автомобилем.
В проведённом исследовании, которое основывалось на базе доступной статистики, экспертам удалось подсчитать, что вероятность попадания в ДТП при поездке в такси в 2,6 раза меньше, чем при использовании личного автомобиля, а ДТП со смертельным исходом при этом случаются в 5 раз реже, чем при участии личного автомобиля.
Руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус придерживается мнения, что такси напротив приобретает черты более опасного вида транспорта. В Москве, по данным властей, не менее 10% ДТП регистрируется с участием водителей такси. Стоит отметить, что это далеко не точные данные, так как не всегда фиксируется, что один из участников аварии –таксист. А в других регионах со статистическими данными делами обстоят ещё хуже, потому что не все водители предоставляют своё разрешение на извоз.
Количество разрешений на извоз, учтённых в реестре МЕФТ, равняется 1,24 миллиона, при том что действующих из них только 479 тысяч. Таким образом серый сектор таксомоторов составляет до 2/3 рынка. То есть 2/3 автомобилей, занимающихся таксомоторными перевозками, не попадают в статистку по ДТП с участием такси. Но отмечается, что именно в сером сегменте наиболее высока вероятность попадания в аварию. Исходя из этого, Швагерус приходит к выводу, что статистика аварийности такси занижена в несколько раз.