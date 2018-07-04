Эксперты составили рейтинг трезвости регионов

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» подвели итоги исследования по составлению «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ». В этом году Чечню, Ингушетию, Дагестан, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию признали самыми «трезвыми» регионами России. В то же время Чукотка, Магадан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Республика Коми заняли совсем не почётные места самых пьющих регионов.

Для составления рейтинга исследователи использовали открытые данные Росстата, Росалкогольрегулирования, Министерства здравоохранения, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Для каждого региона по 6 критериям рассчитали итоговый балл. При этом оценивали количество людей, скончавшихся от употребления алкоголя, и число больных алкоголизмом. Также учитывали количество преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения, и правонарушений в области незаконного производства и оборота спиртного. К другим критериям оценки отнесли объём проданных алкогольных напитков и региональное законодательство в этой сфере.

По итогам проведённого исследования, эксперты выделили основные проблемы регионов: молодёжный алкоголизм, рост преступности и высокую долю контрафакта.

Результаты рейтинга трезвости этого года немало схожи с прошлогодними, в которых Бурятию, Ненецкий автономный округ и Магаданскую области назвали самыми пьющими регионами России. Также стоит отметить, что Тверская область, занимавшая 63-е место в 2015 году, к 2017 году поднялась на 14 строчек вверх, что связывают с социальной политикой региона, которая подверглась значительным изменениям.