Одна нога здесь, другая там: жена Брилева отрицает получение британского гражданства

Сегодня, 23:18 \\ Общество

Журналистам стало известно, что жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства и о приобретении там недвижимости. Супруга телеведущего добавила, что документы, скриншоты которых Алексей Навальный обнародовал, существуют еще со времен их совместной с мужем работы на территории Британии.​

Сергей Брилев заявил, что слышит о расследовании навального вообще впервые. Недавно были опубликованы сведения о том, что на его жену записана квартира стоимостью 700 тысяч фунтов.

Также стоит отметить тот факт, что Брилев заплатил журналистам за сокрытие информации о наличии квартиры. Он заплатил 250 фунтов стерлингов журналистам, которых телеканал «Дождь» попросил снять лондонское жилище журналиста. В результате этого она не стала отправлять видео, но о встрече с Брилевым рассказала. Кроме того, Фонд по борьбе с коррупцией нашел супругов Брилевых в списке зарегистрированных избирателей лондонского района Ноттинг Хилл, что возможно только в случае оформления гражданства Британии или ЕС.

Как отмечает политолог, сословие российского общества, к которому принадлежат и супруги Брилевы, включает в себя пропагандистов режима, а также чиновников и олигархов, управляющих активами нынешней власти. Западные власти приветствовали заинтересованность представителей данного сословия, поскольку надеялись на начало интеграции РФ в Запад, но этого не случилось.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

 Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

В Ростове изобрели новый способ ремонта дорог с помощью матраса

 В Донской столице в центре внимания снова оказались нуждающиеся в ремонте дороги. В...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Запретные картинки: В Новосибирске завуч отобрала телефон у школьника из-за аниме

В Новосибирске в одной из школ завуч резко отреагировала на аниме-картинку на телефоне...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ