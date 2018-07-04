Одна нога здесь, другая там: жена Брилева отрицает получение британского гражданства

Журналистам стало известно, что жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства и о приобретении там недвижимости. Супруга телеведущего добавила, что документы, скриншоты которых Алексей Навальный обнародовал, существуют еще со времен их совместной с мужем работы на территории Британии.​

Сергей Брилев заявил, что слышит о расследовании навального вообще впервые. Недавно были опубликованы сведения о том, что на его жену записана квартира стоимостью 700 тысяч фунтов.

Также стоит отметить тот факт, что Брилев заплатил журналистам за сокрытие информации о наличии квартиры. Он заплатил 250 фунтов стерлингов журналистам, которых телеканал «Дождь» попросил снять лондонское жилище журналиста. В результате этого она не стала отправлять видео, но о встрече с Брилевым рассказала. Кроме того, Фонд по борьбе с коррупцией нашел супругов Брилевых в списке зарегистрированных избирателей лондонского района Ноттинг Хилл, что возможно только в случае оформления гражданства Британии или ЕС.

Как отмечает политолог, сословие российского общества, к которому принадлежат и супруги Брилевы, включает в себя пропагандистов режима, а также чиновников и олигархов, управляющих активами нынешней власти. Западные власти приветствовали заинтересованность представителей данного сословия, поскольку надеялись на начало интеграции РФ в Запад, но этого не случилось.