Испанцы вышли на митинги против насилия над женщинами

Сегодня, 20:35 \\ Общество

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин на улицы Испании вышли тысячи мужчин и женщин, чтобы призвать власти активнее решать проблемы, передаёт газета Mundo.

Более ста населённых пунктов Испании охвачены митингами. Одна из самых многочисленных акций проходит в Мадриде. Протестующие прошли по центральным улицам, выкрикивая такие лозунги, как «Ни одной меньше, мы хотим свободы» и «Здесь не все из нас, не хватает убитых». В митинги даже вовлечены дети. Так, одна из участниц акции, 13-летняя девочка отмечает, что часто по пути в школу к ней пристают парни, свистят вслед.

По мнению участников акции, правительство уделяет недостаточно внимания проблемам насилия или обеспечением социальной, правовой и международной защиты. Также они считают, что власти не соблюдают Стамбульскую конвенцию.

В газете отмечают, что по данным министерства здравоохранения с начала 2018 года от рук своих партнёров в Испании погибло 44 женщины.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин впервые появился в 1981 году. Наибольшее внимание празднику уделяют в учебных заведениях и государственных учреждениях. В этот день проводятся акции, митинги, а также сбор средств для помощи пострадавшим от насилия.

Ранее португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в акции против насилия в отношении женщин, в рамках которой футболисты вышли на поле с красной краской на лице.

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Автор - Елена Андреева
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