Благотворительность свыше: были найдены фейковые страницы губернатора Брянской области

Как стало известно, фейковые страницы губернатора Брянской области были найдены в социальных сетях. Правительство области утверждает, что у политика нет официально зарегистрированных аккаунтов.

Страницы были обнаружены сразу на нескольких платформах. На некоторых из них ведется сбор денег для больного ребенка из Иркутска. В правительстве региона сделали акцент на том, что текст на фейковых страницах сильно отличается от того, как должно выглядеть официальное обращение от имени политика. Более того, поисковики не выдают никакой информации при проверке данных больного мальчика.

Также стоит отметить тот факт, что губернатор Брянской области поздравил женщин региона Днем матери. В своем поздравлении он сказал о том, что образ матери по праву является символом бескорыстной любви, чуткости и доброты.

В Брянской области отметили 150-летие открытия железнодорожного сообщения. По данным официальных источников, в Брянске прошло торжественное мероприятие. Поздравляли всех, кто работает в сфере железнодорожного транспорта. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты, а также благодарственные письма. Празднование было завершено концертом.