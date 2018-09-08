Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем Матери

Мэр Москвы Сергей Собянин трогательно поздравил жительниц столицы с Днем матери, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном портале мэра Москвы.

В поздравлении Собянин отметил, что мама является самым близким и родным человеком в жизни каждого, и что только матери могут поддерживать своих детей в любых ситуациях: и в горе, и в радости. Также он добавил, что самый главный урок доброты дает в детстве мама. Помимо этого, Сергей Семенович выразил от лица всех москвичей благодарность матерям за любовь, воспитание и защиту.

В заключении он назвал Москву городом материнства и детства, а также подчеркнул, что власти считают важным делом укрепление семей, поддержку старшего поколения, а также создание условий для комфортного воспитания детей и возможности их реализации как личностей.

Он пожелал всем мамам и бабушкам здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.

Напомним, что более тысячи столичных пар приурочили свои свадьбы ко Дню матери.

Ранее стало известно, что Москве попала в список городов мира, куда жители России хотели бы отправить своих мам на отдых.

В России праздник День матери был учрежден в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Цель праздника — поддержка традиций бережного отношения к женщине, укрепление семейных традиций и напоминание всем об особенном значении матери в жизни каждого человека.