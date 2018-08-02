Долгожданный подарок: Маргарита Грачёва поделилась в соцсети фото нового питомца

Маргарита Грачёва, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, рассказала о полученном подарке на день рождения – девушка давно мечтала о бенгальском коте, и наконец, смогла завести дома этого «мини-леопарда».

В этом году девушка отмечает 26-летие. Накануне она сообщала, что любит котов и давно мечтала завести бенгальского кота. А вчера она поделилась с подписчиками на странице «ВКонтакте» фотографиями своего нового домашнего питомца – прекрасного бенгальского кота. Все тут же начали интересоваться полом кота, кличкой, а также выказывали восхищение его внешним видом.

Пока что девушка называет питомца «мой мини-леопард». Она ответила, что это мальчик, но имени у него пока нет. Маргарита решила определиться с кличкой, когда посмотрит на характер питомца. Сейчас он находится у заводчика, когда девушка вернётся из Питера, то сразу заберёт его. Некоторые пользователи предложили назвать котёнка Леопольдом, Теодором или Алёшей Поповичем.

В прошлом году история Маргариты Грачёвой поразила всех граждан России. Её супруг Дмитрий, движимый ревностью, отрубил жене кисти рук. Врачи смогли спасти только одну руку, но вместо второй девушке установили бионический протез. В ноябре 2018 года Серпуховский городской суд приговорил Дмитрия Грачёва к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить моральную компенсацию в размере более 2-х млн рублей. Подсудимый не согласен с приговором и намерен обжаловать его. Маргарита по-прежнему боится супруга и считает, что когда он выйдет, то попытается отомстить ей. Однако, несмотря на пережитое, Маргарита старается сохранять позитивный настрой.