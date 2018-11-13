Наша служба и опасна, и трудна: полицейские России сняли видео на песню «Незримый бой»

Сегодня, 16:19 \\ Общество

Полицейские сыграли на музыкальных инструментах, а один из правоохранителей сумел воспроизвести легендарную мелодию посредством свиста. Видео активно набирает просмотры и уже стало распространяться по Сети.

 25 ноября композитор Марк Минков мог бы отпраздновать свое 74-летие. Он написал музыку к песне «Незримый бой», которая стала неофициальным гимном полицейских.

Ко Дню Рождения композитора полицейские со всей России сняли видео. Для клипа на песню «Незримый бой» строки «Наша служба и опасна, и трудна» спели правоохранители из разных российских уголков. По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, в видео снялись кинологи, участковые, госавтоинспекторы и сотрудники других правоохранительных ведомствах.

Полицейские пели сольно, пели хором и даже играли на разных инструментах. Клип был смонтирован из ряда фрагментов, благодаря чему видео вместило в себя выступления разных полицейских со всей России. Композитор Марк Минков умер в 2012 году. Музыку для песни «Незримый бой» он написал для детективных кинофильмов «Следствие ведут знатоки». Клип полицейских получил название «Памяти Марка Минкова». Многие пользователи уже оценили видео положительными комментариями и лайками.

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Автор - Анна Пушкина
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