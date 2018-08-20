В небе над Польшей увидели горящий падающий НЛО

По словам уфологов, может показаться, что это самолет в огне, однако, никакой информации об авиакатастрофах не поступало. Некоторые высказывают предположение, что это был метеорит, сообщает издание OAnews.

Жители Польши стали свидетелями необычно явления. Внезапно в небе появился странный объект. Было видно, что он весь в огне. Кроме того, он достаточно стремительно падал на Землю. Уфологи уже успели высказаться относительно явления в польском небе. Ролик был опубликован на канале YouTube. Именно он и привлек их внимание.

Специалисты уверены, что о метеорите не может идти и речи. Так как не было никакой информации о возможном падении. Уфологи объяснили, что это явное доказательство существования инопланетных цивилизаций. Кроме того, оно загорелось по мере падения, набирая скорость.

Известный эксперт в этой области Скотт Уоринг также не обошел стороной явление в Польше. Он отметил, что даже если этот ролик и является доказательством существования внеземных жителей, то не стоит ждать от правительства стран какого-то официального заявления. Уфолог заявил, что они скрывали и продолжают скрывать от общественности данные об инопланетных цивилизациях.