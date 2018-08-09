Воспитать пилотов: в Тульской области при школах откроют центры цифрового образования

Сегодня, 15:04 \\ Общество

Как тало известно СМИ, в скором времени в Тульской области появятся центры цифрового и гуманитарного образования.

Они будут работать на базе средних школ. Новые учреждения будут созданы в связи с указом президента о задачах развития России на период до 2024 года. Пилотные образовательные организации должны будут появиться в девяти Суворовского и одиннадцати школах Белевского районов. По имеющимся данным, каждый центр ежегодно будет обходиться в 1 миллиард рублей.

Также стоит отметить тот факт, что Тульская область вошла в десятку регионов РФ в инновационном развитии, она заняла девятую строчку в развития науки и технологий. Рейтинг был составлен экспертами по итогам прошлого года. Интересно то, что это регион оказался единственным представителем ЦФО в первой десятке, если не считать Москвы. Худший показатель достался Костромской области. За последний год показатели мало изменились, поскольку лидирующие позиции занимают все те же регионы, которые занимали и в 2017 году.

Губернатор Тульской области предложил выплачивать обладателям премии имени Сабинина 200 тысяч рублей. Отмечается, что этой премией награждают за достижения в сфере науки. Присуждение ее будет осуществляться за значительный вклад во внедрение в производство высокотехнологичной продукции.

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Автор - Алевтина Сергеева
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