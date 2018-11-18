В Баварии власти детям запретили писать письма Санта-Клаусу

Сегодня, 14:00 \\ Общество

Местные власти населенного пункта Рот, который находится в Баварии (Германия) запретили детям писать письма Санта-Клаусу на городские елки. Причиной стали новые законы о конфиденциальной информации, которую ребенок может передать с этим письмом.

 Оказалось, что в соответствии с новыми законами о конфиденциальности Евросоюза власти Рота обязаны получить от родителей четырех тысяч детей письменное разрешение об отправке таких писем. Поскольку, по их мнению, детские послания могут попасть в руки злоумышленникам. В письмах может содержаться информация, которая поставит под угрозу личные данные граждан Баварии. При этом родители, в свою очередь, также должны дать свое согласие на обработку данных третьими лицами.

Известно, местные жители уже отреагировали на нововведения. Многие чрезвычайно возмущены правилами. Общественники уже начали работать над документом, который не должен вызывать сложности в оформлении и заполнении, чтобы их дети все же смогли отправить заветное письмо Санта-Клаусу. При этом указано, что если родители откажутся от соответствующей процедуры, то их ждет санкция в виде наложения штрафа. Однако официальные представители Еврокомиссии, власти Рота неверно интерпретировали положения закона.

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Автор - Евгения Чернобаб
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